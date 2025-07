Este jueves, el ex presidente Alberto Fernández fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la llamada “Causa Seguros”, donde se investigan posibles irregularidades en los contratos de pólizas suscritas por el Estado.

Este viernes, Fernández realizó una publicación en sus redes sociales donde criticó la decisión de la Justicia Federal

“Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el “riesgo” que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros”, lamentó el ex mandatario nacional.

Además, dijo que seguirá trabajando para que “la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación”.