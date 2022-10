Luego de que el oficialismo lograra la aprobación del Presupuesto 2023 en Diputados, aunque con el rechazo de la oposición para que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias, el presidente Alberto Fernández dijo que “es incomprensible” que no lo hagan.

Luego agregó que a pesar de perseguir un fin justo, "la oposición tomó esta posición que a mí me cuesta entenderla, porque el impuesto que no pagan los jueces es menos dinero para mejorar la salud y la educación, para asistir a los que lo necesitan. Y no estoy hablando de una suma menor, sino de una suma cercana a los 230 mil millones de pesos”.

Un juez de Cámara hoy debe debe estar ganando un millón de pesos y un diputado 300 mil. Yo gano poco más de 500 mil y pago ganancias, pago todo”, remarcó al referirse a la situación, en la que el Poder Judicial es el único que no paga el tributo, a diferencia de todos los dependientes del Ejecutivo y el Legislativo y el resto de las personas trabajadoras.

En esa dirección, el primer mandatario criticó a toda la oposición por votar en contra de esa iniciativa, entre los que se incluyen a los diputados de Juntos por el Cambio, la Izquierda, Libertarios y demás bloques provinciales.

Fernández expresó que “ahora, la oposición, cada vez que uno toca este tema, dice que esto un ataque a la Justicia o se hace por Cristina [Kirchner], pero no tiene nada que ver. Es una cuestión de estricta justicia y yo realmente sentí que esta vez íbamos a poder hacerlo".