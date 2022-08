En la primera actividad oficial que comparten el presidente Alberto Fernández con el designado ministro de Economía, Sergio Massa, en la reapertura del tramo del tren de pasajeros entre Cañada Gómez y Rosario después de 45 años, el primer mandatario afirmó que "Sergio sabe como yo, la obligación que tenemos con los argentinos".

"Pasamos momentos económicos difíciles y algunos se encargan de hacernos más difícil el momento, pero ni siquiera la voluntad de ellos va a doblegar nuestra decisión", afirmó Fernández.

"Vinimos a poner a la Argentina de pie", reitero el presidente y agregó que "tenemos una gran oportunidad y no debemos desperdiciarla". En esa dirección, convocó a la unidad de todos los argentinos y aseguró que para ello, "necesitamos que cada argentino y cada argentina tenga un trabajo digno para vivir".

En esa dirección, ratificó la continuidad de la obra pública a lo largo y a lo ancho del país. "No van a parar ninguna de las 5 mil obras publicas que estamos haciendo, no van a parar las 100 escuelas técnicas que se construyen, no van a parar las 120 mil viviendas que estamos haciendo, nuestro deber está con ustedes, no con otros", expresó Fernández.

Más adelante, señaló que "estos son momentos para que pensemos que no todo es lo mismo, el tren es un medio de transporte importantísimo para desarrollar poblaciones y economía" y criticó al gobierno de Macri. "En el gobierno que me precedió, no se hizo lo que había que hacer", para reactivar el tren de pasajeros.

En el acto de inauguración también participaron el ministro de Transporte de la Nación Alexis Guerrera, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti y la intendenta local, Stella Clérici. Guerrera resaltó que en estos dos años y medio, se reconectaron 15 servicios de trenes de pasajeros en todo el país.

"Ello fue posible por la decisión política del gobierno encabezado por Alberto Fernández", remarcó el funcionario, y recordó que cuando la oposición negó los votos para aprobar el presupuesto de este año, "el presidente firmó el decreto" para garantizar los recursos necesarios para esta reactivación de los ramales ferroviarios.

De acuerdo al informe oficial, se calcula que 2.000 pasajeros diarios se movilizarán entre los 71 kilómetros que separan a las estaciones de Rosario Norte y Cañada de Gómez, un recorrido que demanda 2 horas y 10 minutos, y posee paradas intermedias en Correa, Carcarañá, San Gerónimo, Roldán, Funes y Antártida Argentina.

El servicio Rosario-Cañada de Gómez es el primer tren de cercanía que se instauró en Argentina fuera del AMBA a fines del siglo XIX, y fue cerrado por la dictadura militar en 1977.

La prestación será efectuada con tres coches de larga distancia, una locomotora y un coche generador. Dispondrá de 216 ubicaciones de primera clase, y tendrá un total de 16 servicios semanales.

El costo del pasaje entre las estaciones cabeceras es de 120 pesos, y hasta la estación Roldán, que es mitad de recorrido, 60 pesos. Los pasajes pueden ser adquiridos 24 horas antes, mediante la página web de la empresa o en las boleterías de ambas estaciones terminales.

Para reactivar el servicio se realizó un recambio de durmientes y fijaciones, y se adecuaron los cruces a nivel para dotar de mayores niveles de seguridad a la operación. La puesta en valor cuenta con una inversión de $ 1.000 millones y su ejecución permite restablecer un medio de transporte accesible y de calidad para los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia de Santa Fe.

