El presidente Alberto Fernández dijo que la celebración de ayer fue "una fiesta popular como nunca hemos visto en la Argentina" y señaló que "el homenajeado no era el presidente sino los jugadores" de la selección argentina campeona del mundo.

"Se hizo todo en clima de mucha tranquilidad, armonía y paz; no hubo excesos ni abusos", dijo el Presidente en declaraciones a la FM Radio Con Vos y agregó: "Yo lo único que hice fue hacerles saber a las autoridades de la AFA que tenían la Casa de Gobierno a disposición, y ellos eligieron otra cosa y es muy respetable; ayer el homenajeado no era el Presidente sino los jugadores, así lo interprete siempre".

Fernández aseguró que no le asigna "ninguna trascendencia" al hecho de que la selección argentina de fútbol campeona del mundo no haya pasado ayer por la Casa de Gobierno.

"No le asigno ninguna trascendencia a que hayan venido o no a la Casa de Gobierno. En lo personal, si tuvo que ver con no mezclar el fútbol con la política, me encanta estar haciendo escuela", dijo el jefe de Estado.