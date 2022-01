Finalmente, y tal como había trascendido, el Gobierno Nacional anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa de refinanciación y pago de la deuda de 44 mil millones de dólares contraída por el gobierno de Mauricio Macri en 2018, el más alto en la historia del organismo de crédito internacional, que totalizaba 57 mil millones de dólares.

"El gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad, sufríamos un problema y ahora tenemos una solución" dijo el presidente Alberto Fernández en un mensaje grabado. "Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo no teníamos un horizonte de futuro, con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro" señaló.

El presidente sostuvo que "este acuerdo, no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo" y reiteró que no habrá ajuste sobre los sectores más postergados. "No restringe, no limita ni condiciona los derechos de nuestros jubilados, no nos obliga a una reforma labora, promueve la inversión en obra pública, no nos impone llegar a déficit cero, no impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en Ciencia y Tecnología", agregó Fernández.

En otro tramo, el mandatario dijo que "vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, porque este acuerdo existe" y que el entendimiento prevé "sostener la recuperación económica ya iniciada" y aseguró que "tampoco dispone saltos devaluatorios".

"Este acuerdo no nos condiciona, podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social" expresó Fernández y sostuvo que "es un acuerdo basado en la confianza del mundo de nuestra capacidades".

Más adelante, aseveró que "tenemos que crecer para poder pagar, de otro modo no era posible" y afirmó que "teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones".

El mandatario finalizó diciendo que tiene "fe en la Argentina, sé que somos capaces de levantarnos y salir adelante", tras el arribo a un acuerdo por la deuda con el FMI contraída por el gobierno de Cambiemos y anunció que enviará el acuerdo al Congreso para que lo trate y pidió apoyo para su aprobación.

"La historia juzgará quien hizo qué, quien creo el problema y quien lo resolvió" dijo Fernández y agregó que "es tiempo de unirnos en las soluciones y no dividirnos en los problemas".

Noticia en desarrollo