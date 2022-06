El fin de semana el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Matías Kulfasa, ahora ex ministro de Desarrollo Productivo. Este martes, en un brindis por el Día del Periodista, el mandatario nacional explicó por qué tomó la decisión.

"No me gustó lo que hizo, por eso tomé la decisión que tomé", dijo en declaraciones a la prensa desde Casa Rosada, y señaló: "No me gustan los off, no me gustan las cosas dichas en secreto"

Además, expresó que “lo que piensa Matías es lo que piensa Matías. Definitivamente, no comparto lo que piensa en ese punto”. El ex ministro había criticado una licitación que según él estaba hecha a medida para Techint en la obra por el gasoducto Néstor Kirchner.

De todas maneras, el presidente aseguró que será la Justicia la que tenga que resolver el conflicto planteado por el ex ministro.

Por último, contó que la decisión de sumar a Daniel Scioli la conversó con Sergio Massa. "Es alguien cuya opinión yo pondero particularmente y fuimos viendo cómo encarrilar el momento que se estaba dando", explicó.

El saludo para los periodistas

Más temprano, Fernández había saludado a las y los periodistas en sus redes sociales. Principalmente a quienes "abrazan con honestidad y compromiso el oficio de contar historias, buscar la verdad, encontrar las palabras justas y contribuir con sensatez a la conversación pública".