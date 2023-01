En este segundo mes del 2023, MUBI estrena la aclamada Alcarràs, Bridget Jones´s Diary y presenta ciclos de Lars Von Trier y Emilija Škarnulyté

Dentro de la programación destacada, en febrero se incorporan Rambo de Ted Kotcheff y Rambo: first blood Parte II de George Pan Cosmatos, así como también se añadirán Bridget Jones´s Diary de Sharon Maguire y Besos de azúcar de Carlos Cuarón para este mes de los enamorados.

Adicionalmente, febrero trae otros títulos emblemáticos, entre ellos, Battle Royale de Kinji Fukasaku, Requiem for a dream de Darren Aronofsky y Ran de Akira Kurosawa.

Estrenos

Este mes la plataforma estrena A wild patience has taken me here de Érica Sarmet, un cortometraje de cine lésbico que medita sobre la satisfacción sexual de la política del Brasil contemporáneo, y Between two dawns (Entre dos amaneceres) de Selman Nacar, un retrato de una Turquía contemporánea donde se observan los aspectos de crimen, justicia y moralidad.

Por otro lado, la plataforma estrena la aclamada Alcacarràs de Carla Simón, largometraje cuyo relato está inspirado en su propia familia, dedicada a la agricultura, frente a un panorama lleno de incertidumbres; y Der leone have sept Çabecas (El león de siete cabezas) de Glauber Rocha, una sátira anti colonial con cuadros e imágenes alegóricas.

Exclusivos MUBI

Al igual que todos los meses, MUBI presenta contenido únicamente disponible para sus miembros suscriptores. Este mes presenta un ciclo de Emilija Škarnulyté con Aphotic Zone y Burial, ambas películas contemplan el futuro del planeta y su relación con la actividad del hombre y sus efectos en el medio ambiente; y expande el ciclo de Lars von Trier con Europa y Breaking the waves, ambos títulos emblemáticos de su carrera.

Por otro lado, el foco en el Festival de Berlinale trae Mutzenbacher de Ruth Beckermann, Manto de gemas de Natalia López y Unrest de Cyril Schäublin, todas destacadas en la edición 2022 del Festival; y el foco en el Festival de Rotterdam incorpora Proyecto fantasma de Roberto Doveris, una comedia indie sobre la amistad en las nuevas generaciones.

Mirá las fechas de estrenos en MUBI: