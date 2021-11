Tras el multitudinario acto por el Día de la Militancia en Plaza de Mayo, el diputado del Frente de Todos y líder de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete dijo que fue "un paso más para unir a los que componemos el Frente de Todos" y que de ahora en más "hay que recuperar la economía con políticas de Estado que favorezcan a la gente".

En esa dirección, el dirigente aseguró que se vio al presidente con una "fortaleza tremenda" al reivindicar que "quedan dos años de gobierno" para cumplir con las expectativas de quienes lo votaron en 2019 esperando una mejora en la situación económica y social en Argentina.

En diálogo con el programa "Pensavalle Informa" por radio Universidad, señaló que ve un diciembre "calmo" ya que el "Ministerio de Desarrollo Social" está trabajando en todo el país. Se mostró convencido de que "habrá ayuda a las familias más castigadas" y no descartó "un bono de 6 mil pesos" para los jubilados, más allá del aumento del 12 por ciento que recibirán en el último mes del año.

Al referirse al diálogo convocado por el Gobierno en el Congreso, aseguró que "no está dispuesto a aprobar un presupuesto que se trate de ajuste a la gente" y en esa dirección sostuvo en cambio que "habría que rebajar los subsidios" a las tarifas de servicios públicos de las grandes empresas y mantener los de los sectores más postergados.

Por otra parte, Alderete expresó que en la oposición "seguramente van a reflexionar" a la hora de encontrar consensos para solucionar el tema de la deuda con el FMI y otras políticas de Estado. En esa dirección también pidió que realicen una autocrítica al asegurar que " parecería que nunca gobernaron el país, nunca hicieron autocrítica de los cuatro años que gobernaron el país"

Al ser consultado por un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,afirmó que "hay que investigar esa deuda que no contrajo el pueblo" y recordó que no pasó por el Congreso. "Macri dijo que fue para salvar a bancos extranjeros, no para la salud, ni para la educación. El FMI salió de sus reglamentos al otorgar ese crédito" aseveró.