La senadora Alejandra Vigo calificó de “deshumano” el veto del presidente Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad durante el debate para sostener la normativa en la Cámara Alta.

“El impacto fiscal es mínimo, representando no más del 0,3% del PBI; sin embargo, para las familias esta ley significa la diferencia entre sostener la vida cotidiana o caer en la desesperación”, afirmó la representante de Córdoba.

En su discurso, Vigo hizo hincapié en las barreras que deben enfrentar las familias que tienen a su cargo personas con discapacidad.

Ver: El Senado debate el veto presidencial a la Ley de Discapacidad



“El sistema de apoyo a las personas con discapacidad está colapsado: pagos bajos y demorados a los trabajadores y proveedores de servicios; falta de apoyo a las familias; transportistas que reciben tres veces menos de lo que cuesta un litro de nafta; hogares y centros de día sobreviviendo con ferias o rifas; auditorías absurdas y requisitos burocráticos que han impuesto las trabas más tremendas”, afirmó la senadora.

Ver: Carmen Álvarez Rivero: “No necesitamos otra ley, el kirchnerismo hizo caja”



Vigo apuntó contra el presidente Javier Milei y su equipo de gobierno al remarcar que el "Estado presente no es una retórica sino una obligación ética y constitucional".

"No podemos pensar como escuchamos estos días que cada familia que tiene una persona con discapacidad se la tiene que arreglar sola", remarcó