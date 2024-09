"El hematoma no parecía algo sin querer": la declaración de la esteticista de Fabiola Yánez

Argentina

Florencia Aguirre, la esteticista de la ex primera dama, testificó que el 29 de junio de 2021 vio a la entonces primera dama con un hematoma en el ojo. Aseguró que el ex presidente solía ser "violento" con Yañez, ya que "no la dejaba hablar" y la llamaba a los gritos.