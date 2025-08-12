El Ministerio de Salud de la Nación lanzó una alerta epidemiológica, en relación a un brote por quesos contaminados, debido a la presencia de bacterias presentes en el agua y en suelo cuyos cuadros clínicos pueden llevar a la muerte.

La investigación a cargo de la cartera sanitaria incluyo cinco casos detectados entre fines del 2024 y mayo de 2025 con “una alta relación genómica entre sí”.

Las personas que presentaron síntomas eran residentes de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Tucumán. La coincidencia entre los cinco era un paso por una productora de quesos en la provincia de Tucumán.

En particular el estudio oficial apuntó al consumo de un queso criollo de producción industrial de baja escala, según informó La Nación.

Después de descubrir el foco de contaminación, las autoridades nacionales allanaron la planta y decomisaron los alimentos sospechosos.

La bacteria detectada en los quesos, Listeria monocytogenes, pude provocar cuadros de meningitis y septicemia en sus estados de mayor gravedad. Además las poblaciones de mayor riesgo son las mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas inmunológicamente deprimidas.