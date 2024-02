El referente de la Unión Cívica Radical (UCR) en Argentina, Ricardo Alfonsín dialogó sobre la actualidad política del país.

“Juntos por el Cambio se ha roto, el PRO ya no pertenece más a JXC, no tiene demasiado interés en seguir asociado a la UCR, y me parece que es coherente porque pensamos diferente”, comenzó indicando en comunicación con el programa Mirá Quién Habla, por la FM 102.3.

Con la alianza del radicalismo al gobierno nacional, el político consideró: “Ahora tenemos (por la UCR) que empezar a pensar de qué manera podemos ser más útiles para el país desde concepciones progresistas, republicanas y democráticas y reencontrarse con su propia identidad porque si en las próximas elecciones seguimos representando posiciones con nada tienen que ver, podrá seguir llamándose radicalismo pero no será radicalismo”.

El exdiputado nacional, además, indicó que, desde el punto de vista ideológico, la UCR está expresada en la posición de Facundo Manes, no en la de Rodrigo De Loredo.

“No quiero ilusionarme pero creo se esta produciendo en el partido un cambio. La mayoría de los radicales han comprendido que el camino que tomamos en el 2015 no es el mejor para la República ni para el partido”, dijo.

DNU, inconstitucional

Durante la entrevista también hizo mención al Decreto de Necesidad y Urgencia que dio a conocer Javier Milei en cadena nacional, rodeado de su equipo de gobierno y que miembros del radicalismo no rechaza. “El DNU claramente no es constitucional. No podemos tener doble moral ni cuestionar el uso y abuso de los DNU cuando los hace el adversario, pero cuando son responsabilidades de quienes creian que iban a trabajar con nosotros como es el caso de Milei nos parece bien. Las cosas son malas en sí mismas, independientemente de quien las haga”, enfatizó.

Y continuó: “¿Se necesitar tomar tiempo para saber si es inconstitucional el DNU? ¿Se puede violar o no la Constitución Nacional? Si no se puede violar la Constitución, hay que rechazar ese decreto. Darle tiempo es difícil de explicar”.

Alfonsín hizo hincapié en que con este gobierno no solamente está amenazada la democracia, también lo está la justicia social: “Milei ha dicho que la justicia social es una aberración, que los gobiernos no pueden meterse en la economía, defiende la idea de que la democracia y la soberanía popular es una amenaza para el funcionamiento de la economía capitalista. Si el radicalismo dice que coincide con estas cosas deberán volver a los libros de historia, no se puede defender ni por el fondo, ni por la forma".

Sobre Milei

Tras la gira de Javier Milei en Israel, Italia y el Vaticano, Alfonsín, quien además se desempeñó como embajador argentino en España durante el gobierno de Alberto Fernández, dijo: “No creo que Milei vaya a cambiar de ideas, porque es dogmático, porque es un fundamentalista, un fanático de las ideas de mercado y cree que la manera de hacer política la va a aprender de los libros, de los filósofos o de los economistas".

Por otro lado, dijo que Milei le preocupa porque entraña un riesgo para la convivencia democrática y para la República.

Consideró que hay que reunir a los partidos para que acuerden que, durante estos dos próximos años, no se deje avanzar al gobierno sobre instituciones fundamentales para la democracia como la división de poderes.

Entrevista completa