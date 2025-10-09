El escándalo que golpea a La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo este jueves, con el allanamiento a la casa del diputado José Luis Espert.

La medida se llevó a cabo tras la autorización de la Cámara de Diputados, que había habilitado los procedimientos tanto en su domicilio como en sus oficinas.

El operativo se da en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos. El fiscal federal Fernando Domínguez es quien impulsa la investigación que busca determinar los vínculos entre ambos.

Este miércoles, antes de que se concretaran los allanamientos, Espert presentó un pedido de licencia en la Cámara baja hasta el 8 de diciembre, en medio de la fuerte presión política y mediática por el avance de la causa.