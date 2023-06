Efectivos policiales allanaron este jueves la casa de la dirigente social Milagro Sala en el barrio Cuyaya de la capital jujeña en el marco de una causa derivada de las manifestaciones ocurridas en los últimos días en Jujuy, lo cual provocó repudios de diversas organizaciones y dirigentes políticos.

El procedimiento fue ordenado por el juez especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración, Rodolfo Fernández, con intervención del fiscal Diego Funes, con el objeto de secuestrar dinero, computadoras y teléfonos celulares, dijeron allegados a Sala, quien cumple arresto domiciliario.

La medida se realizó con el apoyo de perros que revisaron todo el inmueble, incluyendo la habitación que ocupa Raúl Noro, esposo de Sala, quien se encuentra gravemente enfermo -hasta este miércoles estuvo internado- y, según su familia, está "en sus últimos días".

En declaraciones a El Destape Radio, Sala relató que "entraron de prepo, se llevaron todo por delante, empezaron a revisar buscando plata, armas, drogas, dieron vuelta la casa y no encontraron nada".

"Mi marido está mal, le queda poco tiempo de vida. Ayer lo trajimos del sanatorio para que pase los últimos días de vida en casa, ni siquiera tienen consideración", repudió la dirigente social.

Y denunció que el gobernador jujeño Gerardo Morales "me quiere involucrar con lo que pasó el 20 de junio, cuando el pueblo jujeño se levantó a decirle que no a la reforma de la constitución".

"El objetivo de Morales es volver a llevarme a la cárcel y hacer sentir que todo lo que pasa en Jujuy lo organizo yo. ¿Crees que yo de acá puedo dominar a otro?", cuestionó.

Señaló además que "lo que yo vivo lo están viviendo todos los jujeños, están entrando a las casas de muchos militantes", entre ellos "jueces y fiscales que son amenazados", refirió.

"Morales me quiere endilgar todo eso para entretener a la derecha y decirles que él es bueno y encarcela a los delincuentes y corruptos. Si es por cuestión de encarcelar a corruptos y delincuentes, los primeros en caer serían los funcionarios de Morales, que no rinden cuentas de lo que se recauda en las 3 empresas mineras, en los ingenios de azúcar, del litio, de la cosecha de marihuana que va directamente a Estados Unidos y no queda nada de ganancia acá", expresó Sala.

Ante la sorpresiva medida, la referente de la organización Túpac Amaru solicitó de urgencia la presencia de sus abogados.

"El allanamiento fue irregular e ilegal porque no esperaron que llegue alguno de los abogados defensores de Milagro y avanzaron en el operativo sin autorización", contó a Télam Ariel Ruarte, uno de los letrados defensores de la dirigente social.

Precisó que "procedieron a allanar con al menos 15 personas dentro del domicilio, lo cual complica la posibilidad de controlar lo que hacen o dejan de hacer durante el operativo".

Sobre las pesquisas detalló que "se secuestraron los teléfonos celulares de todas las personas que viven en la casa de Milagro como también todos los registros vinculados a la organización Tupac Amaru y evitamos que se lleven dinero de Raúl Noro".

El médico de Sala, el dirigente Jorge Rachid, vinculó el allanamiento con "tres intentos que hubo desde el lunes del sistema penitenciario para llevar a Milagro a la cárcel a través de una junta médica", que -según dijo- se hicieron con "una orden trucha".

"Traían un papel trucho firmado por un secretario del juzgado, por eso hicimos la denuncia penal porque el único que podía sacarla es un juez de instrucción penal", enfatizó Rachid a Télam.

El médico viajó el martes de urgencia a Jujuy, donde estuvo hasta anoche, luego de que se desactivara, con la presentación de un hábeas corpus, el pedido de la junta médica.

Sobre el cuadro de salud de Sala, Rachid reiteró que "necesita tratamiento" y sostuvo que "no se hace en Jujuy" sino en Buenos Aires por la Fundación Favaloro.

"Ya lleva hechas dos sesiones virtuales para su diagnóstico profundo por parte de la Fundación Favaloro, que yo pedí hace nueve meses", aseveró, y amplió que los médicos pudieron determinar que la trombosis por debajo de la rodilla que padece Sala se origina a nivel de la ingle.

A partir de ese diagnóstico, indicó que los médicos determinaron que "necesita el tratamiento del sistema venoso arterial a través de tres stents y un filtro para evitar la embolia" y confió que le alertó al juez de Ejecución Penal provincial, Emilio Carlos Cattan, que de llegarse a producir una embolia, "va a ser pulmonar o cerebral y va a traer un cuadro gravísimo o un cuadro de muerte".

Para el sanitarista, la gravedad del cuadro "es una espada de Damocles pendiente sobre la cabeza de Milagro Sala".

Alertó que "pese a estar anticoagulada, Milagro está haciendo estas trombosis" y advirtió que la falta de respuesta al tratamiento "puede estar sucediendo a partir de estos procesos de pérdida de libertad, de presión sobre la vuelta a la cárcel, de la muerte del hijo y el estado de salud de su marido".

Rachid confió que Noro fue "sacado ayer de la clínica" para ingresar en "cuidados paliativos en su casa" y contó que "se encontraba contento" de volver a su hogar. "Ya no tiene más medicación, ayer volvió a la casa y hoy con el allanamiento se descompensó severamente otra vez", advirtió.

Durante el operativo, allegados a Sala denunciaron que "integrantes del Poder Judicial jujeño y la policía no permitían el ingreso de los hijos como tampoco al personal de salud, por lo que requisaron a todos. Fue una actitud bastante inhumana", relataron.

Culminado el operativo, Noro se quedó en el domicilio debido a que su "condición de salud no puede variar trasladándolo", afirmaron, aunque seguirá siendo atendido por profesionales.

La medida que se cumplió hoy fue pedida por el fiscal Funes, del Ministerio Público de la Acusación, con el fin de secuestrar "elementos objetivos" que permitan esclarecer la "posible existencia de una instigación a cometer ilícitos" en los episodios violentos de los últimos días.

Se investiga a partir de los dichos de una persona sobre la confección de banderas que Sala le habría encargado a cambio de una suma de dinero.

La CTA Autónoma repudió "la persecución y ensañamiento contra la compañera Milagro Sala" y exigió que "se deje de perseguir a dirigentes sociales, sindicales y políticos".

La entidad sostuvo que el gobernador Gerardo Morales "sigue ensañándose en la persecución de Milagro Sala, a quien además le siguen negando la posibilidad de un tratamiento médico adecuado en Buenos Aires, mientras pretenden trasladarla a un penal con la excusa de querer hacerla responsable de las movilizaciones que el pueblo jujeño está llevando adelante contra la reforma inconstitucional que ha promovido el gobernador".

De este modo, "Morales busca, a través de estas acciones, distraer y desviar el debate de las plenas responsabilidades que tiene sobre la violencia y represión que está sufriendo el pueblo jujeño en este momento".

"Exigimos el cese de violencia sobre el pueblo jujeño, el desprocesamiento de las y los luchadores sociales y que se deje de perseguir a dirigentes sociales, sindicales y políticos de Jujuy", indicó la organización gremial.

El precandidato de Unión por la Patria Juan Grabois respondió que hay "un proceso de intimidación y con que quieren tapar con el nombre de Milagro Sala lo que sucede en Jujuy, que es una pueblada"."Si yo fuera presidente conseguiría el apoyo para intervenir esa provincia", expresó por El Destape Radio.

La exministra de las Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta, del equipo de abogados de Sala, afirmó que la medida judicial "es un hecho más del terrible hostigamiento y persecución a siete años y medio de su detención y como marco de la campaña electoral que está llevando adelante Gerardo Morales con (Horacio) Rodríguez Larreta".

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que el allanamiento es "una medida más del hostigamiento contra ella que recrudeció en las últimas semanas" y aseveró que el gobierno de Morales busca "distraer sobre la falta de diálogo, la represión y las actividades irregulares de la policía".

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación afirmó que "el recrudecimiento del hostigamiento a la dirigente social se da, precisamente, en el contexto de la brutal represión desplegada por el Gobierno de la Provincia de Jujuy ante las protestas en rechazo a la reforma de la Constitución local".

El exlíder de Quebracho Fernando Esteche aseguró por Twitter que "Morales hace campaña reprimiendo y persiguiendo" y que "quiere involucrar a la líder de la Tupac Amaru en los levantamientos populares que padece su reforma vil".