La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) retiró del mercado todos los cosméticos de la marca Juka Alisados tras detectar que carecen de registro sanitario.

La decisión, oficializada este lunes a través del Boletín Oficial, se tomó tras constatar que la falta de registros podría dar lugar a que los productos prohibidos contengan formol (formaldehído) como activo alisante, sustancia prohibida en el país por sus efectos dañinos.

Los artículos alcanzados por la medida son los siguientes:

  • Shampoo neutro
  • Encerado capilar
  • ADN reparación profunda
  • Nutrición células madre
  • Nutrición multivitamínica
  • Crema extra ácida
  • Levanta muertos
  • Biotina pura
  • Alisado japonés
  • Botox capilar
  • Nutrición de almendras
  • Shock de queratina
  • Protector térmico

Según la advertencia de la ANMAT, el uso de cosméticos sin control sanitario puede provocar irritaciones, reacciones alérgicas, dermatitis, lagrimeo y otros efectos secundarios.

Además, se instruyó a las jurisdicciones sanitarias de todo el país a vigilar el cumplimiento de la prohibición e iniciar los sumarios correspondientes, con el fin de evitar que estos productos lleguen a manos de los consumidores.