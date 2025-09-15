ANMAT prohíbe 13 productos para el cabello por riesgo tóxico: el detalle
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica retiró del mercado todos los cosméticos de la marca Juka Alisados tras detectar que carecen de registro sanitario y podrían contener formol, una sustancia prohibida en el país por sus efectos dañinos.
La decisión, oficializada este lunes a través del Boletín Oficial, se tomó tras constatar que la falta de registros podría dar lugar a que los productos prohibidos contengan formol (formaldehído) como activo alisante, sustancia prohibida en el país por sus efectos dañinos.
Los artículos alcanzados por la medida son los siguientes:
- Shampoo neutro
- Encerado capilar
- ADN reparación profunda
- Nutrición células madre
- Nutrición multivitamínica
- Crema extra ácida
- Levanta muertos
- Biotina pura
- Alisado japonés
- Botox capilar
- Nutrición de almendras
- Shock de queratina
- Protector térmico
Según la advertencia de la ANMAT, el uso de cosméticos sin control sanitario puede provocar irritaciones, reacciones alérgicas, dermatitis, lagrimeo y otros efectos secundarios.
Además, se instruyó a las jurisdicciones sanitarias de todo el país a vigilar el cumplimiento de la prohibición e iniciar los sumarios correspondientes, con el fin de evitar que estos productos lleguen a manos de los consumidores.