La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) retiró del mercado todos los cosméticos de la marca Juka Alisados tras detectar que carecen de registro sanitario.

La decisión, oficializada este lunes a través del Boletín Oficial, se tomó tras constatar que la falta de registros podría dar lugar a que los productos prohibidos contengan formol (formaldehído) como activo alisante, sustancia prohibida en el país por sus efectos dañinos.

Los artículos alcanzados por la medida son los siguientes:

Shampoo neutro

Encerado capilar

ADN reparación profunda

Nutrición células madre

Nutrición multivitamínica

Crema extra ácida

Levanta muertos

Biotina pura

Alisado japonés

Botox capilar

Nutrición de almendras

Shock de queratina

Protector térmico

Según la advertencia de la ANMAT, el uso de cosméticos sin control sanitario puede provocar irritaciones, reacciones alérgicas, dermatitis, lagrimeo y otros efectos secundarios.

Además, se instruyó a las jurisdicciones sanitarias de todo el país a vigilar el cumplimiento de la prohibición e iniciar los sumarios correspondientes, con el fin de evitar que estos productos lleguen a manos de los consumidores.