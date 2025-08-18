ANMAT prohíbe el uso, comercialización y distribución de Ozempíc® falsificado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto identificado como “Ozempíc® Semaglutida Tablets USP”, fabricado por Pharma Argentina SA. La medida fue adoptada mediante la Disposición 5842/25.

La acción se tomó luego de que la empresa Novo Nordisk Pharma Argentina S.A., titular del registro del medicamento original Ozempic®, denunciara la circulación de un producto falsificado en redes sociales.

Según la firma, el artículo ofrecido como “Ozempíc® Semaglutida Tablets USP, 25 mg, 60 tablets” no existe a nivel mundial, ya que el Ozempic® original sólo se comercializa en otras formas de administración, y su versión en comprimidos es falsa.

El director técnico de Novo Nordisk alertó sobre los riesgos que representa este producto falsificado para la salud de quienes lo consuman. Por ello, ANMAT subrayó que la prohibición tiene como objetivo proteger a eventuales adquirentes y usuarios, evitando posibles daños derivados del consumo de medicamentos no autorizados.