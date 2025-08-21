Por medio de la Disposición 6132/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta, distribución y el uso del producto llamado “Quemador Natural - Natural Gym - Té Verde Centella Asiática”. Según pudo verificar el organismo, este suplemento no poseía número de registro, por lo que fue declarado como un producto falsificado.

La investigación se inició a partir de denuncias recibidas por el Ministerio de Salud respecto a los comprimidos, presuntamente vendidos en redes sociales.

Según el rótulo, el suplemento se ofrecía como “natural”, sin embargo, incluía una referencia a una receta médica, lo que sugiere que se trataba de una fórmula magistral. Y, de acuerdo a la normativa vigente en Argentina, estas preparaciones deben elaborarse exclusivamente en farmacias habilitadas, tras la presentación de una receta médica.

De esta manera, Anmat declaró al producto como “potencialmente riesgoso” para los consumidores y efectuó la correspondiente denuncia ante la División de Delitos contra la Salud Pública de la Policía Federal. La medida alcanza a cualquier presentación, lote o vencimiento.