Este martes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó, a través del Boletín Oficial, una resolución que prohíbe el uso, comercialización y publicidad de una decena de productos cosméticos. Los artículos se vendían en plataformas de internet y declaraban contener ácido azelaico, un ingrediente que se utiliza para el tratamiento del acné, la rosácea y la hinchazón en pieles sensibles. Tras una investigación iniciada por el organismo, el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión del Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGPMS) constató que ninguno de los productos se encontraba inscripto.

Conforme a la Ley N° 16.463, está prohibida “la elaboración, tenencia, fraccionamiento, circulación, distribución y entrega al público de productos impuros o ilegítimos” en el territorio argentino. En tanto, los artículos deben ser previamente registrados ante la ANMAT, donde un profesional universitario matriculado pueda garantizar su eficacia y seguridad. La resolución del organismo apunta a prevenir los efectos adversos que estos productos pudieran ocasionar en los usuarios.

¿Cuáles son los productos prohibidos por la ANMAT?

La lista alcanza a diez artículos de marcas reconocidas en el mercado local e internacional: