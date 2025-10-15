Las “dudas sobre la autenticidad” de un pan vegano de un consumidor derivó en los últimos tiempos en una investigación y una decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

En este sentido, este miércoles publicó en el Boletín Oficial la prohibición de “la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea de los productos” de marca Mami Keto.

Reconocidos por sus particularidades (desde el yogurt griego, pan vegano, budines con arándanos hasta crackers de queso o alfajores con mantequilla de maní), la investigación por la denuncia ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) derivó en la certeza de que la firma no tiene registros sanitarios, no se da a conocer el origen de los alimentos ni cumplen con normativas alimentarias vigentes.

La cuestión se determinó, por un lado, en el “Pan premium keto y vegano, hecho con harina de almendras con mix de semillas”, pero también en otros seis productos.

Cuando las autoridades concurrieron a los domicilios notificados, hallaron y decomisaron lo siguiente:

“Yogur griego natural” en presentaciones de 170, 380 y 720 gramos

“Pepas keto” de 140 gramos

“Budín keto” de 400 gramos

“Alfajor keto” de 100 gramos

“Cookies keto” de 125 gramos

“Crackers keto” de 110 gramos

Ninguno contaba con una rotulación legal, por lo que fueron considerados “apócrifos”.