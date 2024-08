“El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen”.

Tal vez con ese aforismo popular en mente el tándem Bornoroni / Martín Menem suspiraron aliviados ante la resolución del conflictivo tema “Arrieta”, aun a riesgo de perder un voto.

El escándalo que se disparó al interior del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la cámara de diputados a raíz, pero no exclusivamente, por la visita que varios diputados hicieron a represores presos en Ezeiza.

Es que, aunque estaba todo listo para una sesión de bloque en que la diputada Lourdes Arrieta iba a ser expulsada, la mendocina les ganó de mano y minutos antes de la reunión, anunció la conformación de un monobloque llamado Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal.

En la nota presentada ante las autoridades de la Cámara de Diputados, Arrieta detalló que su bloque se conocerá con la abreviación FE, en alusión a sus creencias cristianas. También anticipó que se identificará con el color violeta, que frecuentemente es usado por los libertarios.

“Como parte del oficialismo, seguiré defendiendo mis valores judeocristianos y liberales, acompañando al presidente de la Nación, Lic. Javier Gerardo Milei, desde mi labor como legisladora”, señaló.

En la puerta lateral del Congreso, Arrieta anunció su decisión ante la prensa. “Decidí hacer mi propio bloque porque no puedo ser parte de un lugar donde no me respetan a mí ni la agenda del presidente”, dijo y también señaló que la visita a represores es un tema “demasiado delicado” del que no podía ser parte.

Una de las principales cuestiones a dirimir, ante la minoritaria bancaria de LLA en diputados era si el oficialismo perdería un voto. Arrieta se ocupó de dejar en claro que se mantendrá firme dentro del oficialismo.

Pero al mismo tiempo deslizó una especie de advertencia: “Voy a votar en cuanto a mis valores y principios. Claro que voy a seguir apoyando al oficialismo, pero cuando tenga que ser crítica lo voy a hacer. Porque una cosa son los proyectos del presidente y otros los que se quieren agregar, y no con sus ideales”. Si pero no.

“Mi primer proyecto va a ser pedir la ampliación de la investigación de la visita al penal de Ezeiza. Que se investigue también al sacerdote Olivera Ravasi y cuáles son sus conexiones con sociedades off shore en los Estados Unidos”, dijo. Una muestra del no.

¿Y las otras disidentes?

Minutos después de la improvisada conferencia de prensa de Arrieta en la puerta del Congreso, se presentó una nota formal con la nueva conformación del bloque oficialista. Lo sobresaliente es que tanto Rocío Bonacci como Marcela Pagano siguen formando parte de la bancada que conduce Gabriel Bornoroni.

Bonacci también había denunciado públicamente que fue a Ezeiza sin saber a quiénes iban a visitar pero su pelea con las autoridades del bloque no fue violenta y mucho menos, pública. En tanto, Pagano, que mantiene una relación tensa con Menem desde la fallida conformación de la Comisión de Juicio Político, también descartó alejarse del oficialismo.