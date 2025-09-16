Este martes a las ocho de la noche se realizó un “apagón universitario” para dar a conocer una postal del efecto que tiene el ahogo financiero del gobierno de Javier Milei sobre las universidades nacionales.

La acción en los edificios públicos, ocurrió a  horas de la marcha federal que encabezará la comunidad universitaria este miércoles en todo el país, contra el veto que firmó el Presidente para evitar que se ejecute la ley de Financiamiento Universitario

Pasada la una de la tarde comenzará la movilización desde el Monumento de la Reforma, en ciudad universitaria, hasta Yrigoyen y Obispo Trejo donde se montará un escenario para leer un documento alusivo.

En paralelo la Cámara de Diputados tratará el rechazo al veto de Milei para lo cual se requieren una mayoría de dos tercios. 