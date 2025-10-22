Gabriela, madre de la joven desaparecida en España, confirmó que recibió un llamado de la policía española informando del paradero de su hija, Paola Mariana Lens; sin embargo, aún no pudo comunicarse directamente con ella.

Paola, de 26 años, había viajado a Palma de Mallorca el pasado 6 de octubre para trabajar como niñera para una familia alemana radicada en esa ciudad. Según sus allegados, desde el 14 de octubre había perdido todo contacto, eliminó su cuenta de WhatsApp y bloqueó a su circulo cercano en redes sociales, lo que generó gran preocupación y derivó en la denuncia por desaparición.

Medios locales como informaron que la Policía Nacional (española) “localizó a la joven en perfecto estado” y que “la ausencia fue voluntaria, sin indicios de retención ni situación de riesgo”.

El Grupo de Homicidios y Desaparecidos dio por cerrado el caso tras confirmar que la argentina “realiza su vida con total normalidad, disponiendo de su libertad de movimientos como persona mayor de edad”.

Sim embargo frente a el extraño comportamiento de Paola , Gabriela decidió viajar a España para encontrarse cara a cara con su hija y constatar personalmente su situación.

“Quiero verla y hablar con ella. No voy a quedarme tranquila hasta abrazarla”, expresó la mujer antes de partir.