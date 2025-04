Banderas estadounidenses de fondo, un público singular y la mesa compartida con Natalia de Negri marcaron el contexto de la presencia de Javier Milei en la noche de este martes en Mar-a-Lago.

En la Gala denominada “American Patriots”, organizada por las entidades conservadoras Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue, el presidente recibió el premio “Lion of Liberty”, debido a “su dedicación a la libertad, la economía de libre mercado y los valores conservadores”.

El mandatario compartió un breve discurso, donde habló de “un crecimiento del 6 por ciento” de la economía argentina en 2024, con el cual “sacamos de la pobreza al 20% del país”; y el anticipo de que “nuestra agenda de reformas continúa, ya que queremos que nuestro país sea el más libre del mundo”.

El epicentro de su alocución estuvo marcado por el reciente anuncio de aranceles del presidente estadounidense. Al respecto remarcó que hay gestiones del canciller Gerardo Werthein buscando “readecuar la normativa argentina para que cumplamos los requerimientos de las propuestas de aranceles recíprocos”.

En el fondo están las gestiones para un acuerdo comercial con el gigante norteamericano y según Milei, a través del Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones entre EE.UU. y Argentina (TIFA), “vamos a avanzar con aranceles de una canasta de cerca de 50 productos, para que fluyan más libremente entre nuestras naciones” y que, en el futuro, “los aranceles y trabas del comercio sean un mal recuerdo del pasado”.

Y agregó: “Queremos hacer Argentina grande de nuevo, y para beneficio conjunto tenemos que trabajar espalda con espalda (con Estados Unidos), como socios estratégicos en pos de objetivos comunes”.

El mandatario compartió mesa con sus acompañantes Werthein, Karina Milei y Luis Caputo, además de Natalia De Negri, la comunicadora y “filántropa”, también distinguida en el evento.

Recordada por su proceso judicial contra Google, para que las publicaciones de su persona vinculada al “caso Cóppola” sean despublicadas, pasó los últimos años de su vida en “misiones humanitarias” por diferentes países del continente.

Tras años de silencio, De Negri dijo que no tuvo participación en la causa, y denunció destratos oficiales para declarar contra el empresario Guillermo Cóppola.