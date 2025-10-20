El dólar oficial volvió a subir este lunes y ya se vende a $1.495 en el Banco Nación, con un incremento de $20 respecto al cierre del viernes.

La suba del 1,4% llega horas después del anuncio del swap de US$20.000 millones entre el Tesoro de los Estados Unidos y el Banco Central.

Pese al acuerdo, la presión cambiaria no afloja. El dólar blue cotiza a $1.490, mientras que las demás versiones también reflejan alzas: el MEP trepó a $1.533 y el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.551.

En paralelo, los bonos y las acciones argentinas operan con signo positivo. Los ADRs de empresas locales en Wall Street avanzaron hasta un 3%, y los títulos de deuda soberana subieron alrededor de 1%, en lo que se traduce como una reacción de optimismo de los inversores.

En tanto, el riesgo país sigue arriba de los 1.000 puntos, en un clima en el que reina la incertidumbre a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre.