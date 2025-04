En el mundo “analógico” en el que vivimos, los índices o indicadores a los que tenemos mayormente acceso suelen aportarnos datos del “pasado reciente”. Sin embargo, hay otro mundo, el digital, donde existen estudios que anticipan lo que ocurrirá en el corto plazo.

Uno muy interesante es el que recientemente dio a conocer Experis, consultora de servicios tecnológicos, especializada en reclutamiento de profesionales mediante soluciones digitales.

Se trata de la Encuesta de Expectativas de Empleo cuya particularidad es analizar las perspectivas de contratación en el rubro de la tecnología de la información, también conocida como IT. Lo atractivo del informe es que plantea cuál será la realidad de ese mercado en el segundo trimestre de 2025, o sea en el período abril-junio de este año.

Viento de cola

Argentina históricamente ha sido uno de los países de la región con mejor presencia en el mercado laboral especializado, sin embargo la era digital estaría indicando otra cosa: las empresas locales son las que menor nivel de crecimiento auguran para los próximos meses en el ámbito de las tecnologías de la información (IT), con el 9% de expectativas de crecimiento de personal, muy por detrás de Brasil, por ejemplo, que tiene un índice del 39% y está en el séptimo lugar a nivel mundial.

A esa tabla imaginaria la lideran Costa Rica (55%), India (53%) y Reino Unido (49), países con un marcado enfoque en la tecnología que les permite tener profesionales altamente calificados en áreas como desarrollo de software, ciberseguridad y sistemas informáticos.

Empresas de Colombia (24%), Chile (18%) y Perú (14%) esperan mayores aumentos que sus pares de Argentina en su nómina de personal con talentos en la tecnología de la información.

¿De qué hablamos cuando hablamos de talento IT? De técnicos, profesionales y especialistas en tecnologías de la información, nómina que no se limita sólo a ingenieros, programadores o desarrolladores de software, sino que incluye a especialistas en recursos humanos para el mercado laboral digital y hasta encargados de gestionar y coordinar todo el trabajo remoto que hay dentro de una empresa.

La Encuesta de Expectativas de Empleo de Experis da cuenta también de cuáles son las principales virtudes que buscan las empresas del mundo digital en su futuro personal: que tenga nociones de seguridad digital, conocimiento de análisis de datos, experiencia en interconexión de redes, manejo de tecnologías móviles, gestión de la transformación digital en una empresa, servicio integrado de productos y administración de bases de datos.

¿Qué tipo de empresas son las que buscan profesionales para desarrollar en sus ámbitos todo lo concerniente a las tecnologías de la información? El imaginario colectivo presupone que quienes requieren de ese tipo de personal especializado es porque tienen inversiones en robótica, realidad virtual o algún otro tipo de tecnología de última generación y eso no siempre es cierto. El mundo del turismo, de la alimentación, del transporte y del calzado, por citar algunos ejemplos, está ávido de profesionales que sepan digitalizar y mejorar sus procesos cotidianos.

No todo es IA

¿Y por qué las empresas no recurren a la Inteligencia Artificial (IA) para cubrir esos puestos de trabajo? La Encuesta de Expectativas de Empleo de Experis también se ocupa del tema, y encuentra respuestas más que interesantes. Los empresarios y ejecutivos de empresas consultados admiten que hay tareas que sí pueden ser optimizadas mediante la IA, pero otras tantas aún no. Por ejemplo, de las opiniones el 38% rescató que el “juicio ético” no lo puede hacer la IA, tampoco el “servicio al cliente” (36%), mucho menos el “pensamiento estratégico” (30%), la “gestión de equipos” (27%) y la “resolución de problemas y creatividad” (26%).