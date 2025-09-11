Argentina: la tasa de despidos alcanzó su nivel más elevado desde 2016

En julio, el empleo formal en el sector privado mostró una caída tanto en la comparación mensual como en la interanual, mientras que la tasa de despidos alcanzó su nivel más elevado desde 2016, según los datos publicados por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Capital Humano.

Tras un leve aumento en junio, el séptimo mes del año presentó una disminución del 0,2% en el empleo privado registrado en empresas con más de diez empleados, considerando el total de las zonas urbanas relevadas.

En cuanto a los sectores productivos, la industria mantuvo estable su nivel de empleo, mientras que otros sectores evidenciaron retrocesos.

Los descensos más pronunciados se observaron en la Construcción y en los Servicios financieros, ambos con una baja del 0,5%.

El sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones disminuyó un 0,3%, el Comercio, restaurantes y hoteles cayó un 0,2%, y los Servicios comunales, sociales y personales registraron una baja menor, del 0,1%.

Al analizar la evolución interanual, el empleo formal también retrocedió un 0,2%, situándose en niveles similares a los registrados en julio de 2018 y 2019.

Respecto a la dinámica laboral, las incorporaciones de personal se mantuvieron estables en comparación con junio, con una tasa de entrada del 1,8%, mientras que las bajas aumentaron 0,5 puntos porcentuales, alcanzando un 2,0%. La EIL explicó que este incremento en las desvinculaciones, aun cuando las contrataciones no variaron, es lo que impulsó la caída neta del empleo durante julio.

Además, tanto los despidos sin causa como las suspensiones experimentaron un leve aumento respecto al mes anterior. La tasa de despidos sin causa llegó a 0,6 por cada 100 trabajadores, marcando el valor más alto del año.

En términos anuales, los despidos mostraron una leve subida frente a julio de 2024, y en la comparación histórica se trata del nivel más elevado registrado desde julio de 2016.