La Selección argentina jugó en un gran nivel y le ganó 3-0 a Chile, en un partido correspondiente a la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Los goles los anotaron el mediocampista Alexis Mac Allister y los delanteros Julián Álvarez y Paulo Dybala.

Mac Allister fue el encargado de abrir el marcador a los dos minutos del segundo tiempo, mientras que la “Araña” y la “Joya” liquidaron el encuentro en los últimos minutos.

El partido comenzó con un claro dominio de la Selección, que tuvo algunas aproximaciones en la primera mitad a través de Álvarez y el defensor Cristian Romero, peo no pudo abrir el marcador. De todas maneras, la más clara de la primera mitad fue para los trasandinos, con un tremendo cabezazo del defensor Matías Catalán que dio en el palo izquierdo del arco defendido por Emiliano “Dibu” Martínez.

En la segunda mitad, ya con las ideas más claras, la Selección abrió el marcador con un golazo de Mac Allister, quien definió al primer palo luego de una gran jugada colectiva que tuvo a Julián Álvarez y Lautaro Martínez como protagonistas.

A partir de allí, la Selección comenzó a dominar y a demostrar su mejor nivel, ante un rival que no encontraba respuestas.

Así fue como Álvarez liquidó el partido a los 85 minutos con un tremendo remate desde afuera del área y Dybala convirtió el resultado en goleada con un disparo muy fuerte que se coló en el primer palo del arco defendido por Gabriel Arias.

De esta manera, la Argentina continúa con su buen andar en estas Eliminatorias Sudamericanas, donde lidera 18 puntos sobre 21 posibles.

Por su parte, Chile ocupa la novena posición con solo cinco puntos.

El próximo encuentro de la “Scaloneta” será este martes a las 17:30, ante Colombia, por la octava fecha.

Sintesis:

Eliminatorias Mundial 2026.

Fecha 7

Estadio: El Monumental.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Juan Soto (Venezuela).

.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Matías Catalán, Thomas Galdames; Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Carlos Palacios o Felipe Loyola; Víctor Dávila, Darío Osorio; Eduardo Vargas. DT: Ricardo Gareca.

Goles en el segundo tiempo: 2m. Alexis Mac Allister (A), 39m. Julián Álvarez (A) y 45m. Paulo Dybala (A).

Cambios en el segundo tiempo: 5m. Giovani Lo Celso por Nicolás González (A); 15m. Carlos Palacios por Víctor Dávila y William Alarcón por Marcelino Núñez (C); 27m. Claudio Baeza por Rodrigo Echeverría y Eugenio Mena por Thomas Galdames (C); 34m. Paulo Dybala por Alexis Mac Allister, Alejandro Garnacho por Lautaro Martínez y Marcos Acuña por Lisandro Martínez; 35m. Ben Brereton por Eduardo Vargas (C); 44m. Valentín Castellanos por Julián Álvarez (A).

Amonestados en el primer tiempo: 29m.Rodrigo de Paul (A), 38m. Marcelino Núñez (C) y 39m. Víctor Dávila (C).

Amonestados en el segundo tiempo: 19m. Paulo Díaz (C), 25m Giovani Lo Celso (A).