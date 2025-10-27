El Gobierno nacional obtuvo un espaldarazo en las elecciones de medio término, y se mantiene competitivo electoralmente en todas las jurisdicciones de la Argentina. No sin sorpresa, La Libertad Avanza logró una contundente victoria a nivel nacional con el 40,84% y por estos minutos se cuentan voto a voto en la provincia de Buenos Aires para determinar al ganador.

Las claves del triunfo de la fuerza que comanda Javier Milei estuvieron en la remontada en la provincia de Buenos Aires (que puede ganar) y los resultados inesperados en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y el amplio triunfo en CABA.

La Libertad Avanza se impone en los siguientes distritos: CABA, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, San Luis, Salta, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Tierra del Fuego y Santa Cruz. En la provincia de Buenos Aires hay un escenario de empate técnico.

En Córdoba, la sorpresa aún no puede ser digerida por el Gobierno provincial. LLA obtiene el 42,3% de los votos, muy lejos de los 28,2% de Provincias Unidas. En tercer lugar, con menos votos de los proyectados por las encuestas, se ubica Defendamos Córdoba, con el 8,7%

Por su parte, el PJ ratificó su dominio en Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y La Pampa, aunque por mínimos márgenes.

La alianza Provincias Unidas, que debutó en 14 distritos, no logró hacer pie en un escenario hiper polarizado. Ni siquiera logró ganar en territorio propio, con la derrota de Juan Schiaretti como máximo ejemplo.

En desarrollo