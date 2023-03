Este jueves a las 21, la Selección de Fútbol Argentina jugará un partido con Panamá en el estadio de River, donde se vivirá una gran fiesta. La “Scaloneta” se prepara para festejar que obtuvo la Copa del Mundo en Qatar 2022, que son los campeones del mundo del fútbol.

Luego del partido, Claudio Tapia, presidente de la AFA, le entregará a Messi la Copa del Mundo.

En la fiesta de los campeones del mundo, se preparó una gran grilla artística con los shows de La Konga, Los Totora, La T y M, Fernando Romero (que realizó el hit “muchachos” con La Mosca) y Tula, el bombista que recibió el premio The Best en Francia en representación de todos los hinchas argentinos. El rapero Wos actuará en el entretiempo del partido.

Un cordobés entonará el Himno Nacional Argentino

Ariel Ardit es cantante de tango y fue convocado para interpretar el Himno al comienzo del partido.

En el programa “Alta Mañana” de Radio Universidad AM580, Daniel Migani entrevistó al cantante Ariel Ardit, quien compartió cómo fue elegido para interpretar el Himno Nacional Argentino en el partido de la “Scaloneta”:

“Esta es la tercera vez que voy a cantar el Himno con la Selección. La primera vez fue en el partido de eliminatorias Argentina- Uruguay. Yo había propuesto, en un cumpleaños del Chiqui Tapia en 2018, que quería hacer una versión a capella para los jugadores, sin música, cantándole el Himno mirando a los jugadores, para dejar de lado el tarareo de la parte instrumental del Himno, que es una parte que tiene letra”.



Luego, agregó: “Pasó el tiempo y me llamaron unos días antes del partido con Uruguay y gustó esta idea… Algunos jugadores preguntaron si volvía el “tanguero”, así fue que me llamaron también para el partido Argentina- Perú. Y ahora me convocaron de nuevo para esta fiesta de Argentina campeón”.

En cuanto al valor de cantar en este partido, el artista expresa: “Es un momento histórico, porque ahora me toca cantarles a los jugadores que ya son campeones del mundo, en una celebración que es increíble. Vivir este momento, es algo hermoso”.

Ariel Ardit nació en Córdoba y luego, a los 8 años, se fue a vivir con su familia a Buenos Aires, donde desarrolló toda su vida y su carrera. “Me siento muy feliz de poder hacer y trabajar de lo que me gusta y cada tanto llegan estas cosas que se acercan mucho a la felicidad”, finaliza en la entrevista.