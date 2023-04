Este miércoles dará inicio la cuarta edición del PreViaje, el programa oficial que otorga un reintegro del 50% de los gastos turísticos que se hagan dentro del país.

Se podrá viajar entre el 24 de mayo y el 30 de junio (incluyendo los fines de semana extralargos del 25 al 28 de mayo y del 17 al 20 de junio), en dos meses que históricamente tienen la menor actividad turística del año. Según el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, "con esta nueva edición, no habrá temporada baja en la Argentina”.

Las compras de los viajes deberán realizarse hasta el 25 de abril, mientras que habrá tiempo hasta el 28 de este mes para cargar los comprobantes.

Para implementar el programa, los funcionarios nacionales del área firmaron un acuerdo con las cámaras hoteleras, y se fijó un tope para los gastos en alojamiento, que es un 40% mayor que el de la edición anterior.

A la vez, se establecieron valores de referencia que no incluyen traslados aéreos para los paquetes turísticos que ofrecen las agencias de viajes. En este caso, no habrá “techo” para los precios, solo será una herramienta para que los turistas puedan saber los valores sugeridos que no incluyen traslados aéreos.

El reintegro del dinero gastado por los viajeros será del 50%, pero para los jubilados y afiliados al PAMI ascenderá al 70%.

Según se informó, en la cuarta edición del PreViaje, el tope de devolución será de $70.000. Dicho crédito podrá ser gastado a partir de la fecha del viaje, y hasta el 31 de octubre de 2023.

Fuentes del ministerio de Turismo aseguraron que quienes ya utilizaron el programa en las ediciones anteriores, podrán reutilizar la tarjeta plástico del Banco Nación, en la que se hará el reintegro.

El dinero reembolsado se podrá utilizar en otros servicios turísticos (agencias de viajes y excursiones, alojamientos, alquiler de autos y equipamiento, gastronomía, transporte aéreo de cabotaje, terrestre de larga distancia y turístico) y en consumos culturales (artesanías, cine, galerías, museos, productos regionales, recitales y teatros), que estén adheridos al PreViaje en todos los destinos del país.

Cuáles serán los topes del precio de los alojamientos

La lista de precios de las tarifas máximas para los hoteles incluye categorías de hoteles de 1 y 2 estrellas hasta aquellos de 5 estrellas.

Según lo acordado, en el Partido de la Costa y Mar Chiquita, por ejemplo, los hoteles más económicos tienen un tope de $8050 diarios y los de 4 estrellas, de $19.483.

En la provincia de Córdoba, las tarifas máximas para un hospedaje en los departamentos de San Javier y Calamuchita ascienden a $11.818, los más baratos y $44.530 los más lujosos. Y la oferta hotelera en Colón, Entre Rios, por caso, parte de los $12.424 y llega a los $26.485 en habitaciones superiores.

El listado de precios topes acordados con las cámaras hoteleras y el de los paquetes, con las agencias, se publicó en la web del programa con la puesta en marcha de la cuarta etapa. La fiscalización estará a cargo de la Secretaría de Comercio y los alojamientos que incumplan serán sancionados.

Paso a paso: cómo inscribirse

La inscripción deberá ser realizada por el responsable operativo designado por el prestador turístico, quien deberá contar con CUIT/CUIL y clave fiscal nivel 3, como mínimo, a los fines de su autenticación.

Para anotarte en el programa de asistencia en tus viajes, el interesado deberá seguir los siguientes seis pasos:

Buscar un prestador de turismo : deberá verificar el registro del prestador del servicio contratado.

: Alta en Mi Argentina: hay que darse de alta en la cuenta de Mi Argentina - Nivel 3, con validación de datos biométricos.

hay que darse de alta en la cuenta de Mi Argentina - Nivel 3, con validación de datos biométricos. Deberá crear un viaje y especificar: origen, destino, fecha de salida y regreso.

origen, destino, fecha de salida y regreso. Cargar los comprobantes: deberá cargar los comprobantes en el viaje creado, emitidos a nombre de quien solicite entrar en el programa, con tipo y número de documento.

deberá cargar los comprobantes en el viaje creado, emitidos a nombre de quien solicite entrar en el programa, con tipo y número de documento. Verificar el beneficio: después de la validación de los comprobantes, podrá visualizar el monto del beneficio en su perfil.

después de la validación de los comprobantes, podrá visualizar el monto del beneficio en su perfil. Uso de la tarjeta PreViaje: la tarjeta con los beneficios podrá ser utilizada a partir de la fecha del viaje en toda la cadena turística del país.

Con información de ámbito.com.ar y @PasajeEnMano_; Clarín