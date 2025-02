Luego del comunicado del Gobierno nacional, en el cual utilizaba los términos “idiota", “imbécil”, “débil mental profundo” y "retardados mentales”, distintas organizaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad tomaron la posta para contestarle. Una de ellas fue ASDRA, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, que sacó un escrito apenas se conoció la situación.

Alejandro Cytrynbaum es parte de la Comisión Directiva del organismo, y dio su visión al respecto en “Ponete al Día”.

“Estos términos se usaban en 1912. Es una locura que a esta altura del partido y como está la discapacidad en Argentina, tengamos que discutir esto”. Cytrynbaum sostiene que lo importante no es el pedido de disculpas, sino el hecho de que "no se va a dar marcha atrás con el baremo que mide a la discapacidad”.

"El Gobierno quiere medir la discapacidad según el modelo médico hegemónico, que ya hace años que quedó obsoleto. No es una cuestión médica, sino una cuestión social. Están queriendo medir si una persona necesita cobrar un beneficio o no, dependiendo de su coeficiente intelectual, y si con esto podría trabajar o no. Hace años que no es así".

"A la discapacidad hay que mirarla desde el lado social. Si una familia no tiene recursos y necesita una pensión, no importa qué grado de discapacidad tiene".

El representante de ASDRA sostiene que no tienen problemas con que se auditen correctamente los fondos distribuidos para el sector: “Somos los primeros en pedir que ese recurso vaya a donde tiene que ir”. Sin embargo, quieren evitar caer en la estigmatización que el Gobierno ya ha llevado adelante contra otras áreas: “Corramos por favor a la discapacidad del manto de sospecha de ser un colectivo corrupto”.