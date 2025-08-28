El Ministerio de Seguridad radicó una presentación judicial por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad, agravados por coparticipación criminal, a raíz de los hechos ocurridos este miércoles en Lomas de Zamora, cuando la caravana presidencial encabezada por Javier Milei fue atacada.

La denuncia, impulsada por la ministra Patricia Bullrich, quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Armella (subrogante).

El escrito hace hincapié en la posible organización del ataque, señalando que habría sido ejecutado por un grupo de personas actuando de forma deliberada y conjunta, lo que agrava las figuras penales.

Uno de los pasajes remarca la línea de gestión oficial: “El que las hace, las paga”, dejando claro que todo episodio de violencia deberá recibir el máximo rigor de la ley.

Según la presentación, se habrían identificado a más de tres personas actuando de manera coordinada, lo que encuadra en los artículos 211, 212, 237 y 238 del Código Penal, con la figura de coparticipación criminal prevista en el artículo 45.

El documento fue firmado por el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Oscar Soto, en representación de la cartera de Seguridad.

En tanto, el presidente Javier Milei envió un mensaje a sus ministros luego del ataque que sufrió. En el texto, referido a esos hechos, el jefe de Estado señaló: “Nada de esto me intimida”.

En sus dichos, el Presidente manifestó: “A la luz de lo de ayer quiero decirles que estoy muy bien de ánimo, casi exultante, ya que demuestra que están desesperados”.

