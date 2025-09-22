La atención en las oficinas de PAMI Córdoba se vio resentida este martes en reclamo por la reapertura de la mesa paritaria.

Y la situación se repite en la mañana del jueves en las sedes de la provincia.

La Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) informó que las medidas de fuerza responden al plan de lucha que llevan adelante desde la semana pasada.

El gremio remarcó, a través de un comunicado, que las asambleas se adoptaron "ante la mayor caída salarial en la historia de PAMI y en vista del deterioro que vienen sufriendo las prestaciones del Instituto, que afectan directamente a los afiliados".

Las medidas de fuerza se realizarán este jueves de 11:00 a 12:00 en todos los edificios de PAMI.