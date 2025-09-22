Atención resentida en oficinas de PAMI Córdoba este jueves
Los trabajadores realizarán asambleas en reclamo por la reapertura de la mesa paritaria para negociar aumentos de sueldo.
La atención en las oficinas de PAMI Córdoba se vio resentida este martes en reclamo por la reapertura de la mesa paritaria.
Y la situación se repite en la mañana del jueves en las sedes de la provincia.
La Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) informó que las medidas de fuerza responden al plan de lucha que llevan adelante desde la semana pasada.
El gremio remarcó, a través de un comunicado, que las asambleas se adoptaron "ante la mayor caída salarial en la historia de PAMI y en vista del deterioro que vienen sufriendo las prestaciones del Instituto, que afectan directamente a los afiliados".
Las medidas de fuerza se realizarán este jueves de 11:00 a 12:00 en todos los edificios de PAMI.