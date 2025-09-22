Servicios
Atención resentida en oficinas de PAMI Córdoba este martes y jueves
Los trabajadores realizarán asambleas en reclamo por la reapertura de la mesa paritaria para negociar aumentos de sueldo.
La atención en las oficinas de PAMI Córdoba se verá resentida este martes y jueves en reclamo por la reapertura de la mesa paritaria.
La Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) informó que las medidas de fuerza responden al plan de lucha que llevan adelante desde la semana pasada.
El gremio remarcó, a través de un comunicado, que las asambleas se adoptaron "ante la mayor caída salarial en la historia de PAMI y en vista del deterioro que vienen sufriendo las prestaciones del Instituto, que afectan directamente a los afiliados".
Las medidas de fuerza se realizarán este martes de 11:00 a 12:00 y se repetirán el jueves con la misma modalidad en todos los edificios de PAMI.