Atención resentida en oficinas de PAMI Córdoba

La atención en las oficinas de PAMI Córdoba se vio resentida este martes en reclamo por la reapertura de la mesa paritaria.

La situación se repitió el jueves por la mañana en las sedes de la provincia.

La Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) informó que las medidas de fuerza responden al plan de lucha que llevan adelante desde la semana pasada.

El gremio remarcó, a través de un comunicado, que las asambleas se adoptaron "ante la mayor caída salarial en la historia de PAMI y en vista del deterioro que vienen sufriendo las prestaciones del Instituto, que afectan directamente a los afiliados".

Las medidas de fuerza se realizaron el martes y el jueves de 11:00 a 12:00 en todos los edificios de PAMI.

En declaraciones a Canal 10 y el streaming de SRT Media, Horacio Martínez de UTI y Marcos Tagle de ATE dieron detalles del reclamo y definieron la continuidad del plan de lucha.