En medio del delicado momento político que atraviesa nuestro país, Atilio Borón opinó sobre el escenario que enfrenta el gobierno nacional y aseguró que "se inicia una etapa nueva en términos macroeconómicos que no va a terminar sin un ajuste". En declaraciones al programa Nada del Otro Mundo de FM 102.3, el politólogo remarcó que "el tema inflacionario está teniendo como consecuencia un ajuste a la baja de salarios, sueldos, pensiones y jubilaciones", y agregó que "la experiencia histórica demuestra que el monitoreo permanente del FMI nunca jugó a favor de los intereses generales de la sociedad y mucho menos de los intereses de los sectores populares".

Especialista en la materia, Borón sostuvo que en los análisis de medición de pobreza por ingreso se toma como una "desviación estándar" también a aquellos que perciben un 5% ó 10% más que la línea de pobreza. "Si se hace ese análisis estamos hablando de un 70% de la población. Si vos estás mil pesos por encima de la pobreza no podés decir que estás tranquilo", manifestó.

El sociólogo se mostró crítico con el gobierno nacional y no dudó en sentenciar que "la voluntad de ejercicio del poder que tiene el gobierno del presidente Fernández es muy débil". "No hay una vocación de decir 'vamos a cambiar las cosas que hay que cambiar' y dar la batalla contra los enemigos o adversarios que están interponiéndose en el camino", advirtió, y puso como ejemplo el caso de Vicentín, que no pudo ser juzgado en la Argentina pero cuya actividad está siendo tratada en el juzgado de delitos económicos del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York. "El juez que antes estaba ahí era el juez Griesa. Ahí se está ventilando el caso Vicentín. Me indigna que en mi país no se haya juzgado y se haya sepultado con complicidad de la oligarquía mediática", se enojó Borón.

Para el investigador, el gobierno muestra "una cierta impotencia" porque "no entendió la importancia de la comunicación en el proceso político" y no construyó un aparato "que comunique bien lo que el gobierno hace o deja de hacer, y por qué lo hace".

El escenario en Ucrania

Muy involucrado en las cuestiones de política internacional, Borón se metió en el tema del conflicto bélico en Ucrania y calificó a Volodímir Zelenski como "un charlatán y un irresponsable, un actor cómico sin experiencia política". Según su mirada, el primer mandatario ucraniano podría haber parado la escalada "muy fácilmente" mediante la firma de "un acuerdo diciendo que Ucrania renuncia definitivamente a instalar bases de la OTAN en su territorio pero que mantiene su independencia para integrarse a la Unión Europea".

Al igual que muchos otros especialistas, Borón hizo la comparación entre el conflicto actual y la Crisis de los Misiles de 1962: "Cuando la URSS instaló misiles en Cuba, como respuesta a los misiles que EEUU había emplazado en Turquía, todo se resolvió en trece días a través de un acuerdo y una negociación entre los dos que realmente cuentan". En la misma dirección, recordó que el coronel norteamericano Douglas McGregor admitió que "Zelenski es un títere de Estados Unidos" y exhortó a entablar negociaciones serias entre Biden y Putin.

"A Estados Unidos le conviene que la guerra continúe. Una Europa devastada por la guerra se va a arrojar en brazos de los Estados Unidos. Y una Rusia arruinada económicamente por la guerra ellos creen que va a ser mas débil. Lo que va a pasar es que Rusia se va a arrojar a los brazos de China y a Occidente le va a salir el tiro por la culata", concluyó Borón.