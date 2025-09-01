Alejandro Patricio Maraniello es el juez federal civil y comercial que le otorgó la cautelar, a pedido del gobierno nacional, para prohibir la difusión de los audios de Karina Milei.

El magistrado fue notificado oficialmente por el Consejo de la Magistratura sobre nueve expedientes disciplinarios abiertos en su contra, en el marco de una investigación que podría tener serias consecuencias para su continuidad en el cargo.

Entre las acusaciones figuran cinco denuncias por acoso sexual, además de abuso de poder, maltrato laboral, utilización indebida de recursos del Estado y presuntas violaciones al reglamento que rige a la justicia nacional.

Una de las denuncias más delicadas involucra una acusación de abuso sexual presentada por una empleada del propio juzgado.

Las presentaciones fueron realizadas por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN) y actualmente se encuentran bajo análisis de la Comisión de Disciplina del Consejo.

El organismo notificó formalmente a Maraniello el pasado 13 de agosto; él tiene 20 días para presentar su descargo, designar defensa legal, ofrecer pruebas y ejercer su derecho a réplica.

Uno de los casos más graves que se investigan es el relato de una trabajadora judicial que aseguró haber sido acosada por Maraniello apenas iniciada su labor en el juzgado.

Según su testimonio, accedió a un encuentro fuera del ámbito laboral por temor a represalias, y allí habría sido víctima de tocamientos y besos sin su consentimiento. La mujer también denunció que, bajo presión, se sintió obligada a mantener relaciones sexuales con el juez para poder terminar con el acoso.

Mientras avanza la etapa de recolección de pruebas, la comisión evaluará la conducta del magistrado y su eventual responsabilidad disciplinaria.

En función del resultado, el proceso podría concluir en sanciones o incluso en un pedido formal de remoción.