Audios de Karina Milei: Manuel Adorni lo considera un "escándalo sin precedentes"

Este viernes se conocieron una serie de audios en los que supuestamente se escucha la voz de Karina Milei y desde el Gobierno Nacional aseguraron que se trata de un escándalo.

“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: si son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, publicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus redes sociales.

Causa ANDIS: allanamientos, entrega del celular de un empresario y nuevos audios

La filtración de los audios se da en el marco de la situación en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad, que derivó en el apartamiento del ahora ex titular del área, Diego Spagnuolo, y la apertura de una causa judicial.

Adorni expresó que la aparición de los audios, tan cerca de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, es parte de una "operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

