Audios de Karina Milei: Manuel Adorni lo considera un "escándalo sin precedentes"

Este viernes se conocieron una serie de audios en los que supuestamente se escucha la voz de Karina Milei y desde el Gobierno Nacional aseguraron que se trata de un escándalo.

“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: si son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, publicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus redes sociales.

La filtración de los audios se da en el marco de la situación en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad, que derivó en el apartamiento del ahora ex titular del área, Diego Spagnuolo, y la apertura de una causa judicial.

Adorni expresó que la aparición de los audios, tan cerca de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, es parte de una "operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.