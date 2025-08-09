El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue uno de los primeros actores centrales de la política argentina que este sábado salió a criticar con dureza al presidente Javier Milei, luego del mensaje que dio el viernes por la noche en cadena nacional desde la Casa Rosada.

Sin rodeos, el mandatario bonaerense no dudó en calificar como un "delirio cósmico" el proyecto de penalizar a los legisladores que aprueben presupuestos con déficit.

Según consigna Noticias Argentinas, en declaraciones radiales realizadas durante la mañana del sábado Kicillof sostuvo que “la cadena nacional, incluso la foto en La Matanza, fue algo vergonzoso, penoso. Un delirio cósmico que básicamente busca penalizar a aquellos legisladores que no voten lo que (él) quiere. Yo creo que es border (sic) lo que está haciendo”.

Y agregó : “El contenido económico también es un delirio cósmico. Viene de vetar leyes de jubilados y discapacitados, los números con los que lo justifica son falsos por donde se los mire”.

Consultado sobre si la baja de la inflación es el principal logro sobre la actual gestión libertaria, Kicillof consideró que se trata de "una modificación en la dinámica de precios por planchar el dólar, planchar los salarios, los haberes jubilatorios, pero está destruyendo el aparato productivo, la capacidad del Estado, y a nivel internacional con una política de sumisión, de seguidismo a EE.UU e Israel".

A las urnas

Por último, el gobernador bonaerense también se refirió a las elecciones legislativas previstas para el 26 de octubre y aclaró qué piensa respecto de una eventual candidatura de Máximo Kirchner.

"Me parece bien, aunque aún no lo hemos hablado con Máximo. Pienso que en octubre tenemos que ir de nuevo con una sola boleta, es fundamental, una boleta que se oponga a (Javier) Milei”, finalizó el gobernador.