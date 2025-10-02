La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este miércoles la visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en San José 1111, CABA, donde la extitular del PJ nacional cumple condena por la causa denominada Vialidad.

El encuentro, luego de más de 110 días desde que fue dictada la condena, se hacía esperar y era una incógnita si iba a producirse, teniendo en cuenta el tenso cierre de listas en la provincia de Buenos Aires entre las distintas vertientes del peronismo.

Finalmente, los referentes peronistas mantuvieron un encuentro cara a cara este miércoles, durante más de hora y media, a 25 días de las elecciones legislativas.

Kicillof visitó a Cristina Kirchner en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio de Constitución y, según trascendidos, los temas que ambos trataron tienen que ver con la política nacional e internacional y la inminente elección de medio término que podría marcar un quiebre en la disputa de sentido de cara a 2027.

El gobernador se había comunicado la semana pasada con los secretarios de Cristina, a fin de cumplimentar con el trámite de la autorización judicial; se trata de la primera visita a su exjefa política desde que ésta fue condenada.

Desde el entorno de la expresidenta dejaron trascender que se trató de un “buen encuentro” de una hora y media. “Hablaron de la situación nacional, internacional y de seguir sumando fuerzas para la elección de octubre”, habrían comunicado los colaboradores más cercanos de ambas figuras.

El encuentro se desarrolló “a solas”, sin la presencia de terceros. No hubo difusión de foto.