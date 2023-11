Las elecciones presidenciales en Argentina llegan a su etapa final con el balotaje del próximo domingo 19 de noviembre. Los candidatos Javier Milei y Sergio Massa se enfrentarán en los últimos comicios que definirán quién será el próximo presidente de la Nación.

A continuación te detallamos toda la información que dispuso la Justicia Nacional Electoral para esta jornada.

Padrón: dónde voto

Para consultar el lugar de votación continúa habilitada la página web que permite revistar el padrón electoral: padron.gob.ar. Sólo es necesario informar el DNI y el distrito electoral en el que se reside.

Veda electoral

La veda electoral comienza el viernes 17 de noviembre a las 8 de la mañana y termina el domingo a las 21, tres horas después de finalizar los comicios. Durante estos días, estará prohibida la publicación de resultados de encuestas, proyecciones o sondeos de opinión, pronósticos electorales, o referirse a sus datos.

Además, el Código Electoral establece la prohibición de:

Actos públicos de campaña o la difusión de propaganda electoral.

Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas hasta transcurridas tres horas del cierre de los comicios.

Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptores de votos, contados sobre la calzada, calle o caminos.

Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y de toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas 3 horas de ser clausurado.

Está prohibido vender bebidas alcohólicas durante la veda electoral.

A los electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, 12 horas antes y 3 horas después de finalizada.

La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de ochenta (80) metros del lugar en que se instalen mesas receptoras, de votos.

No se podrá instalarán mesas receptoras a menos de ochenta (80) metros de la sede en que se encuentre el domicilio de los Partidos Políticos reconocidos.

No se permite la difusión de publicidad electoral, televisiva, radial, en internet y en medios gráficos.

Multas y justificativos

Al igual que en las PASO y Elecciones Generales, la Justicia Electoral contempla sanciones para quienes no ejerzan su voto durante el balotaje este domingo.

Entre las personas exentas se encuentran aquellos que:

Esten a más de 500 kilómetros de su lugar de votación. Además, deben solicitar un certificado en la comisaría más próxima y, luego, subir la documentación en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral.

Los jueces y sus auxiliares que deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial.

Las personas enfermas o imposibilitadas por fuerza mayor.

El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento no puedan asistir a sufragar.

Aún así todos ellos deberán adjuntar una constancia y justificar su voto antes la Justicia Nacional Electoral.

El plazo para la justificación del no voto en el balotaje finaliza el 24 de enero, sesenta días posteriores a la elección, por lo que automáticamente quienes no hayan realizado el trámite correspondiente deberán abonar la multa para no figurar como infractores.

Es posible consultar las infracciones antes de asistir a votar en el Registro de Infractores de la Justicia Nacional Electoral. Cabe destacar que quienes no hayan asistido a las elecciones generales del pasado octubre pueden realizar este trámite hasta el 21 de diciembre.

También importa recordar que los jóvenes de 16 y 17 años no están obligados a sufragar, aunque pueden ejercer su derecho si están empadronados. Asimismo, los mayores de 70 años.

¿Cuáles son los documentos habilitados para sufragar?

Según lo establece la Dirección Nacional Electoral, sólo se aceptarán aquel documento que figura en el padrón o una versión posterior. No se aceptará el DNI digital y tampoco constancia de DNI en trámite.

Boletas

Según informó la Cámara Nacional Electoral, las boletas que estarán dispuestas en el cuarto oscuro son las siguientes: