La flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, señaló este martes que "los salarios no son la causa de la inflación" y que el propósito del Gobierno es "no sólo recuperar lo perdido (en términos reales) sino también ganar" poder adquisitivo, aunque advirtió que "eso va a llevar tiempo".



"Va a ser difícil y no vamos a recuperar el 100 por ciento de esa pérdida en poquitos meses", manifestó Batakis y recordó que "en el último año de la gestión anterior, los salarios cayeron muchísimo y la inflación fue del 54 por ciento".



La ministra de Economía aseguró que el dólar "está en niveles competitivos" en su actual cotización oficial y que el Tipo de Cambio Multilateral (cotización promedio que se calcula en comparación con las monedas de los principales socios comerciales) "está en los niveles que tiene que estar".



En declaraciones a El Destape Radio, Batakis indicó que el país necesita que "los exportadores exporten más", que "no especulen con lo que van a hacer el mes que viene" y que para eso se cuenta con un Tipo de Cambio Multilateral que está "en niveles competitivos".



Respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la reemplazante de Martín Guzmán dijo que "seguramente habrá algunas modificaciones" en las próximas revisiones debido a que "el segundo semestre es muy complejo" con "muchos" y "muy fuertes" vencimientos.



"Tenemos que ser realistas y honestos: las tensiones van a existir, pero tenemos que trabajar de manera conjunta", ya que al acuerdo "tenemos que cumplirlo", expresó Batakis.

Mantener el equilibrio fiscal

En otro tramo de la entrevista, la nueva funcionaria indicó que el Gobierno tiene que avanzar “rápido” con la reducción de subsidios energéticos para acelerar la tendencia al equilibrio de las cuentas fiscales, pero señaló que la plataforma para implementar la estrategia todavía no está terminada.

“Tenemos que entender que los pesos y también los dólares tienen que ser asignados a que mejore la actividad económica, a que se generen puestos de trabajo, a que la moneda tenga mucho más valor. Y para hacer eso necesitamos asignar esos recursos en distintas posiciones y elementos que tienen la economía y el Presupuesto”, comentó.

En esa línea sostuvo que “Necesitamos avanzar rápidamente con la reducción de los subsidios y con un programa que, por supuesto, tenga una protección para quienes más necesitan ese subsidio. Pero donde hay lugares donde efectivamente se puedan pagar plenamente las tarifas, bueno, tenemos que ir hacia eso”.

Batakis consideró que la segmentación de tarifas se podría hacer vía una combinación de dos variables: ingresos del hogar y consumo de energía. Además, informó que para que se implemente la mentada segmentación, falta terminar de armar las plataformas en las que las personas deberán inscribirse.

En otro orden de cosas, la funcionaria dijo que "La solvencia del Estado es de lo más importante que tiene un Estado porque eso hace al prestigio, al orden, a la planificación que necesitamos tener los argentinos”. Agregó que esa “va a ser una tarea muy fuerte” que con su equipo de colaboradores van a tener ahora en el ministerio de Economía de la Nación.

“Y por supuesto siempre con la gente adentro. Equilibrar las cuentas públicas es necesario para mejorar la vida de las personas. Vamos a trabajar muy fuerte en eso”, cerró la flamante ministra.

Fuente: Télam; El Destape