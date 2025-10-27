El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó al presidente Javier Milei tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales celebradas en Argentina.

A través de sus redes oficiales, Netanyahu envió un mensaje personal dirigido tanto a Milei como al pueblo argentino, en el que destacó el liderazgo del mandatario y su determinación política.

“Mi querido amigo Presidente @JMilei, Sara y yo, y el Estado de Israel le enviamos a usted y al pueblo argentino nuestras más cálidas felicitaciones por su extraordinaria victoria en las elecciones de ayer”, expresó el primer ministro israelí.

En el mismo mensaje, Netanyahu resaltó la determinación del presidente argentino al afirmar:

“Los verdaderos líderes desafían las probabilidades en pos de una gran causa. Tenemos un dicho en nuestro valiente ejército: quien se atreve, gana. Te atreviste y ganaste”.

Poco después, Milei retuiteó el mensaje desde su cuenta oficial. Cabe aclarar que la última vez que los mandatarios se reunieron fue a fines del mes pasado, en Manhattan (Estados Unidos), donde analizaron la situación de los rehenes israelíes en Gaza y la crisis geopolítica en Medio Oriente.