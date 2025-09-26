Cada vez más argentinos buscan en las billeteras virtuales una forma sencilla de obtener intereses por el dinero en sus cuentas. Estas aplicaciones no solo permiten pagar y transferir, sino también generar rendimientos sin necesidad de procedimientos más complejos.

Entre las que ofrecen mejores tasas actualmente se destacan Prex Argentina, Naranja X y Ualá, todas con rendimientos anuales que superan el 40%.

Prex Argentina

Esta app ofrece una cuenta remunerada donde el dinero depositado genera rendimientos diarios. Su Tasa Nominal Anual (TNA) es superior al 42%, con un fondo común de inversión tipo “Money Market”. Las acreditaciones ocurren 48 horas hábiles después de hacer un depósito mínimo de $1.000. Además, otro de sus beneficios es que no tiene tope máximo.

Naranja X

La firma cordobesa se destaca por tener una de las tasas más altas del mercado, con cifras que rondan el 43% TNA. Asimismo, su liquidez es inmediata, ya que el usuario puede usar el dinero cuando desee. Sin embargo, posee un tope máximo de saldo de $800.000 en la mayoría de los casos.

Ualá

Al igual que las billeteras anteriores, Ualá dispone de un interés anual superior al 40% en su cuenta remunerada. Los usuarios de esta app resaltan su simplicidad a la hora de abrir una cuenta y su fácil uso. Cabe aclarar que, en este caso, el rendimiento aplica hasta cierto monto de saldo. Si se supera esa cifra, no se generan mayores intereses. Su tope es de $1.500.000 millones.

Asimismo, otras opciones destacadas son: Personal Pay (38%), Fliwind (38%), Mercado Pago (35%) y Lemon (34%).