Billeteras virtuales: cuál tiene mejor rendimiento hoy en Argentina
Prex, Naranja X y Ualá encabezan el ranking con tasas superiores al 40% anual, aunque cada una tiene límites diferentes de remuneración.
Cada vez más argentinos buscan en las billeteras virtuales una forma sencilla de obtener intereses por el dinero en sus cuentas. Estas aplicaciones no solo permiten pagar y transferir, sino también generar rendimientos sin necesidad de procedimientos más complejos.
Entre las que ofrecen mejores tasas actualmente se destacan Prex Argentina, Naranja X y Ualá, todas con rendimientos anuales que superan el 40%.
Prex Argentina
Esta app ofrece una cuenta remunerada donde el dinero depositado genera rendimientos diarios. Su Tasa Nominal Anual (TNA) es superior al 42%, con un fondo común de inversión tipo “Money Market”. Las acreditaciones ocurren 48 horas hábiles después de hacer un depósito mínimo de $1.000. Además, otro de sus beneficios es que no tiene tope máximo.
Naranja X
La firma cordobesa se destaca por tener una de las tasas más altas del mercado, con cifras que rondan el 43% TNA. Asimismo, su liquidez es inmediata, ya que el usuario puede usar el dinero cuando desee. Sin embargo, posee un tope máximo de saldo de $800.000 en la mayoría de los casos.
Ualá
Al igual que las billeteras anteriores, Ualá dispone de un interés anual superior al 40% en su cuenta remunerada. Los usuarios de esta app resaltan su simplicidad a la hora de abrir una cuenta y su fácil uso. Cabe aclarar que, en este caso, el rendimiento aplica hasta cierto monto de saldo. Si se supera esa cifra, no se generan mayores intereses. Su tope es de $1.500.000 millones.
Asimismo, otras opciones destacadas son: Personal Pay (38%), Fliwind (38%), Mercado Pago (35%) y Lemon (34%).