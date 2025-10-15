Este miércoles, el gobernador Martín Llaryora y su par de Jujuy, Carlos Sadir, asistieron al Senado de la Nación para apoyar y respaldar el nuevo proyecto de Biocombustibles que impulsa la senadora por Córdoba Alejandra Vigo.

Participaron de la reunión los senadores Juan Carlos Romero (Salta), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), Víctor Zimmermann (Chaco) y Flavio Fama (Catamarca), a quienes el gobernador Llaryora les agradeció el acompañamiento.

La iniciativa propone elevar los cortes de biocombustibles en los combustibles tradicionales, con el objetivo de generar mayor valor agregado a la producción primaria y promover la creación de empleo en las provincias.

“Elevar los cortes significa transformar la materia prima en trabajo y desarrollo para nuestras economías regionales”, expresó vía X el gobernador Llaryora, al reclamar una ley más federal y productiva.