En octubre el canal exclusivo OnDIRECTV (201 & 1201 HD) y la plataforma de streaming DGO presentan documentales imperdibles dedicados a diferentes figuras y momentos de la música.

Bob Dylan: Odds and Ends

Estreno: jueves 20 de octubre a las 21 en OnDIRECTV y DGO. Luego, estará disponible on demand en DGO.

Compuesto por entrevistas de archivo, videos promocionales y cortometrajes, este documental cuenta la historia de algunos de los momentos más importantes en la carrera del legendario artista. El film se concentra en las primeras dos décadas de la carrera de Dylan e incluye registros de presentaciones del cantautor pocas veces vistas.

Moby Doc

Disponible on demand en DGO. Desde sus humildes orígenes en Harlem, Nueva York, hasta su estratosférico ascenso al estrellato mundial, Moby tuvo una carrera asombrosamente dinámica. El documental analiza no solo la vida y la fama del artista, sino también sus batallas contra el alcohol y las drogas y su constante búsqueda por un propósito.

Clive Davis – The Soundtrack of our Lives

Disponible on demand en DGO. El documental es un recorrido por una revolución cultural, desde los años 60 hasta el surgimiento del hip-hop, dirigida por un hombre que se adelantó a todos, Clive Davis.

Janis Joplin, Bruce Springsteen, Simon & Garfunkel, Santana, Miles Davis, Billy Joel, Barry Manilow, Patti Smith, The Grateful Dead, Kenny G, Aretha Franklin, Whitney Houston, Sean Combs y Alicia Keys: incluso una lista parcial no hace justicia a la increíble variedad de artistas que Davis descubrió, asesoró y produjo durante su carrera.