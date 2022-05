Este jueves habrá una sesión en la Cámara de Diputados en la que se debatirá el proyecto de Boleta Única de Papel -iniciativa de la oposición- y otros tres proyectos que impulsa el Frente de Todos.

De todas maneras, el cambio en el régimen electoral no será aprobado porque no tiene despacho de comisión. Además, el oficialismo ya advirtió que no acompañará la iniciativa.

Los otros proyectos que se tratarán tienen que ver con VIH, cannabis industrial y un régimen incentivo a la construcción y acceso a la vivienda que el martes obtuvieron dictamen.

“Primó la cordura. El oficialismo aceptó tratar en la sesión de mañana Boleta Única de Papel. No tenemos 2/3 para tratar el tema sobre tablas, pero se podrá emplazar a la Comisión para que debata y dictamine pronto. Esta ley es clave para tener en 2023 más transparencia electoral”, expresó Mario Negri en su cuenta de Twitter.