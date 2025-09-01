La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante el mes de septiembre un grupo de beneficiarios podrá acceder a un plus excepcional de $188.000. El pago será por única vez y está destinado a personas que cumplan con una serie de requisitos administrativos y de integración al programa correspondiente.

Quiénes pueden cobrar $188.000 extra en septiembre

El beneficio que brindará la ANSES en el mes de septiembre es para todas las personas que sean titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) y para acceder al monto extra, deberán presentar la Libreta AUH.

Todos los meses el organismo de asistencia social retiene el 20% de la Asignación Universal por Hijo y deposita el 80% del haber. El monto que no se emite, se acumula y se le otorga al titular de la AUH una vez que presenta la Libreta AUH.

Por su parte, la Libreta AUH debe contar con los certificados correspondientes a la asistencia a clases del menor a cargo, el calendario de vacunación completo y el esquema de controles médicos solicitados.

Cómo completar la Libreta AUH

Para poder completar y presentar la Libreta AUH en la ANSES y obtener el monto retenido acumulado anual, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar en Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.

En la sección "Hijos", marcar la opción de "Libreta AUH" y verificar que los datos estén correctos.

Descargar los formularios de vacunación, escolaridad y controles médicos.

Presentar los formularios en los establecimientos para que sea firmado por las autoridades escolares y médicas.

En Mi ANSES subir la foto de la Libreta AUH, la cual debe ser legible, en formato JPG y no debe pesar más de 3MB.

Finalizar el trámite y esperar la aprobación.

Una vez que la ANSES revise toda la información y certifique que es correcta, los beneficiarios de la AUH podrán cobrar el monto retenido correspondiente a la prestación social.

Cuándo se cobra la AUH en septiembre

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo recibirán los haberes correspondientes a la prestación social que emite la ANSES sobre el siguiente esquema, el cual se rige por la finalización del número de documento:

Documentos terminados en 0: 8 de septiembre

Documentos terminados en 1: 9 de septiembre

Documentos terminados en 2: 10 de septiembre

Documentos terminados en 3: 11 de septiembre

Documentos terminados en 4: 12 de septiembre

Documentos terminados en 5: 15 de septiembre

Documentos terminados en 6: 16 de septiembre

Documentos terminados en 7: 17 de septiembre

Documentos terminados en 8: 18 de septiembre

Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo: qué día se cobra

Según se expresó en el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, la Asignación por Embarazo se emitirá en estas fechas:

Documentos terminados en 0: 10 de septiembre

Documentos terminados en 1: 11 de septiembre

Documentos terminados en 2: 12 de septiembre

Documentos terminados en 3: 15 de septiembre

Documentos terminados en 4: 16 de septiembre

Documentos terminados en 5: 17 de septiembre

Documentos terminados en 6: 18 de septiembre

Documentos terminados en 7: 19 de septiembre

Documentos terminados en 8: 22 de septiembre

Documentos terminados en 9: 23 de septiembre

Bono de casi $ 550.000 por única vez

Para poder acceder al medio millón de pesos de ANSES, los beneficiarios deben acumular las siguientes prestaciones:

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $ 374.444

Tarjeta Alimentar para familias con 1 hijo: $ 52.250

Complemento leche: $ 42.594

Volver al Trabajo: $ 78.000

La suma de todas estas cuatro asignaciones familiares da un total de $ 547.288 a cobrar en septiembre, siendo el monto que recibirán los beneficiarios de ANSES que estén inscriptos a todos estos programas.

Calendario de pagos