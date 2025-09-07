Pasado el mediodía de este domingo, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dio a conocer que apenas el 29,74% de las personas habilitadas para emitir su voto concurrieron a las urnas. Al cierre de los comicios, se confirmó que la cifra alcanzó el 63%.

Luego de un comienzo de jornada marcado por las clásicas demoras en la apertura de algunas mesas de votación, los comicios se desarrollaron con normalidad, sin demasiados incidentes.

En 2023 la participación electoral también estuvo en el orden del 30% en horas del mediodía, aunque aquella vez había candidatos nacionales en las boletas y esta vez solo hay provinciales.

Unos 14.000.000 de bonaerenses estaban habilitados para sufragar este domingo en las elecciones que se realizaron para renovar cargos legislativos en el principal distrito del país, cuyos resultados han despertado singular expectativa por la paridad que, según las encuestas previas, se ha planteado entre el peronismo oficialista de Axel Kicillof y la oposición liderada por La Libertad Avanza.