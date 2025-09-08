Se realizaron elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, nacionalizadas desde el propio Poder Ejecutivo central. Y el resultado resultó un cachetazo para la gestión de Javier Milei.

Es que se dio un fuerte triunfo del oficialismo peronista, Fuerza Patria, que con la totalidad de las mesas escrutadas confirmó una gran ventaja.

Fuerza Patria obtuvo, en total, el 47,28%, mientras que la Libertad Avanza obtuvo un 33,71 por ciento. En tercera posición quedó Somos Buenos Aires (5,26%) y en cuarto lugar quedó FIT Unidad con el 4,37%.

El oficialismo que lidera Axel Kicillof ganó en la primera y en la tercera, las dos secciones electorales con mayor población. También ganó en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava.

De esta manera, la decisión de desdoblar las elecciones respecto a las nacionales le salió bien al gobernador bonaerense. Había sido un tema de disputa dentro del peronismo.

Luego de un comienzo de jornada marcado por las clásicas demoras en la apertura de algunas mesas de votación, los comicios se desarrollaron con normalidad, sin demasiados incidentes.

En 2023 la participación electoral también estuvo en el orden del 30% en horas del mediodía, aunque aquella vez había candidatos nacionales en las boletas y esta vez solo hay provinciales.

Unos 14.000.000 de bonaerenses estaban habilitados para sufragar este domingo en las elecciones que se realizaron para renovar cargos legislativos en el principal distrito del país, cuyos resultados han despertado singular expectativa por la paridad que, según las encuestas previas, se ha planteado entre el peronismo oficialista de Axel Kicillof y la oposición liderada por La Libertad Avanza.